Civitavecchia: manutenzione e interruzione servizio idrico

CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 informa la cittadinanza che, approfittando di un’interruzione dell’energia elettrica annunciata per il giorno 22 maggio prossimo dalla Società E-distribuzione SpA per svolgere manutenzioni sulla linea in Loc. Tarciano a Grotte di Castro (VT) che causeranno la necessaria sospensione del servizio idrico, il personale del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno procederà alla risoluzione di una perdita in Località Montebello a Tuscania (VT), nell’ambito degli interventi di manutenzione per migliorare l’efficienza della rete.

Pertanto il giorno 22 maggio 2023, dalle ore 08:30 alle ore 21:30, nel Comune di Civitavecchia si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: Zona Borgata Aurelia; Zona La Scaglia e Via Aurelia Nord; Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea); Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa); Zona Area Portuale; Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo. Potranno essere interessate dalla sospensione anche le zone limitrofe.

Per limitare i disagi ai cittadini è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie: via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia), via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia). Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.