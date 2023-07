Civitavecchia, carta solidale “Dedicata a te”, uscito l’elenco dei beneficiari. Le istruzioni per attivarla

CIVITAVECCHIA – L’Assessore ai Servizi sociali Dott.ssa Deborah Zacchei comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, nella sezione InformaComune, l’elenco dei cittadini beneficiari della Carta solidale “Dedicata a te”, selezionati da INPS, che hanno diritto al contributo. L’ elenco è stilato in base al protocollo della attestazione ISEE 2023 che si può trovare come nell‘immagine allegata sotto al comunicato.

La “Carta Dedicata a Te”, nominativa e prepagata, ha un importo di €. 382,50 per l’acquisto di beni di prima necessità. La Carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari ed è necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, per non perdere la possibilità di utilizzare la somma sopra indicata.

La si può ritirare presso qualsiasi Ufficio Postale, solo dopo aver verificato la presenza del proprio nome nell’elenco dei destinatari. Si raccomanda inoltre di recarsi in ufficio postale preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese (esempio: dal 5 al 31 luglio, dal 5 al 31 agosto, etc) per evitare file.

Per il ritiro è necessario presentare allo sportello: un documento di identità in corso di validità; il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria.

Per risparmiare tempo ed evitare inutili attese, è possibile tuttavia prenotare un appuntamento presso uno sportello Poste Italiane direttamente al link https://www.poste.it/cerca/index.html#/vieni-in-poste, oppure da App Bancoposta, App Postepay e App Ufficio Postale, selezionando l’opzione “Tutte le altre operazioni”