Cerveteri protagonista a Vinitaly, etichette etrusche in trasferta a Verona

CERVETERI – Cerveteri protagonista al Vinitaly. La Cantina Cerveteri e tantissime altre prestigiose etichette della Strada del Vino delle Terre Etrusche sono infatti partite alla volta di Verona per esporre e far conoscere all’interno della più grande manifestazione di enologia italiana, le proprie eccellenze e produzioni vitivinicole. A sostenerle, l’Amministrazione comunale di Cerveteri attraverso le sue Delegate Arianna Pietrolati, Delegata alla Promozione delle Politiche Economiche, e Catia Minghi, sommelier e freelance professionista e Delegata alla Promozione dei prodotti di Denominazione Comunale.

“Una vetrina importante per Cerveteri e in generale per tutto il mondo dell’enologia italica quello del Vinitaly, un settore questo sul quale l’Italia e il territorio etrusco sono veramente delle eccellenze mondiali – ha dichiarato Arianna Pietrolati – a tutti gli imprenditori del nostro territorio impegnati, un in bocca al lupo e l’augurio di un buon lavoro”.

Commenta il Vinitaly anche Catia Minghi, presente sia in veste professionale, da sommelier e freelance professionista, che da Delegata alla Promozione dei prodotti di Denominazione Comunale: “In questi giorni ci sono tutte le etichette storiche della nostra città, imprenditori che con le loro produzioni da sempre rendono Cerveteri un territorio ricco di eccellenze e che portano alto il nome di quel prodotto che ci rende famosi nel mondo, ovvero il vino. A loro, il mio ringraziamento per l’impegno che sempre mettono in questo settore, che rappresenta anche una grande fonte occupazionale per il territorio”.