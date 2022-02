Appalto pulizie comunali, come andrà a finire per i lavoratori?

Riceviamo e pubblichiamo dai lavoratori e lavoratrici del Consorzio Stabile Tedeschi:

“Siamo venute/ i a conoscenza che l’ azienda per la quale lavoriamo da poco più di un anno, il Consorzio Stabile Tedeschi, andrà via il 15 marzo, parliamo dell’appalto di pulizie degli immobili di proprietà comunale.

Un appalto che sarebbe dovuto durare tre anni, ma che per colpa di una mala gestione della gara sembra destinato a finire, e come sempre a pagarne le conseguenze sono i lavoratori e in questo caso l’azienda, il Consorzio Stabile Tedeschi.

Dopo anni un’ azienda seria vince la gara, e cosa si fa? La si manda via per far posto ad un’ altra, invece di dare una proroga alla Tedeschi fino alla prossima gara d’ appalto, senza minimamente pensare ai lavoratori.

No, non va bene, siamo operai che vanno tutelati, no numeri.

Con la presente desideriamo anche esprimere un sentito ringraziamento per il lavoro svolto ed il rispetto dimostrato nel corso della collaborazione lavorativa al Consorzio Stabile Tedeschi.

Lo spirito di gruppo e l’affiatamento creatosi tra la Vostra figura e il personale aziendale hanno determinato l’ottimo ambiente che si è creato sul posto di lavoro.

Vi auguriamo e ci auguriamo che questa collaborazione continui.”

I lavoratori e le lavoratrici del Consorzio Stabile Tedeschi