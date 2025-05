ANPI: ” Sotto le macerie di Gaza l’Occidente ha perso la sua umanità”

CIVITAVECCHIA – L’ANPI di Civitavecchia partecipa alla manifestazione di sabato 17 maggio a Tarquinia in solidarietà agli abitanti della Striscia di Gaza e al Popolo palestinese.

Occorre con forza sensibilizzare l’opinione pubblica affinché si sollecitino i governi europei a condannare esplicitamente e senza mezzi termini i massacri e le distruzioni che gli abitanti di Gaza stanno subendo ormai da troppo tempo. Non si può restare indifferenti, silenziosi e inerti di fronte alla tragedia immane di milioni di persone ridotte alla fame, alla sete e al freddo. Ormai si contano a decine di migliaia i morti soprattutto donne e bambini.

Come cittadini, come esseri umani, abbiamo il dovere di richiedere con forza e determinazione che venga adottata ogni misura necessaria affinché cessi immediatamente il genocidio del Popolo palestinese, attraverso l’imposizione di sanzioni drastiche verso il governo Netanyahu, per la sistematica violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario, oltreché nei confronti dei coloni responsabili delle violenze in Cisgiordania, pretendendo la piena attuazione dei mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale per i responsabili dei massacri in corso a Gaza.

Partecipiamo convinti all’iniziativa promossa dall’ANPI di Tarquinia affinché, anche da limitate azioni di solidarietà e protesta, possano esprimersi le sollecitazioni necessarie a fermare una guerra che sempre più somiglia ad un massacro indiscriminato.

Si sollecitano gli iscritti, i simpatizzanti e tutte le persone di pace a partecipare”