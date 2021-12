Alla scoperta del Centro storico di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Una passeggiata guidati da Roberta Galletta e insieme al Centro del Buongusto alla scoperta del Centro Storico Cittadino, con i suoi caratteristici vicoli, le sue storiche piazze e i suoi monumenti che raccontano la grandezza della Storia di Civitavecchia, con partenza a Via Piave 1, sede della Macchina del Tempo di Civitavecchia.

Gli appuntamenti sono:

Domenica 19 dicembre, ore 11.00

Giovedì 30 Dicembre, ore 17.30

La Macchina del Tempo di Civitavecchia è il primo e unico Museo Virtuale in città e, nel suo genere, in tutta Italia, presente solo a Bologna dove è stato creato, che permette di fare un vero viaggio nel Tempo nella Civitavecchia di fine Ottocento, per vivere nella città come è stata sempre ritratta nelle bellissime stampe d’epoca.

Grazie alla tecnologia virtuale in 3D e a particolari e innovative attrezzature, si può tornare infatti indietro nel Passato, nel 1861 e passeggiare nella Prima Strada così come era, cuore del Centro Storico cittadino, ed oggi diventata, dopo le distruzioni-ricostruzioni post belliche, Corso Marconi, parlare con i personaggi dell’epoca che hanno reso grande Civitavecchia nel mondo, come l’incisore Luigi Calamatta, lo storico e studioso domenicano Padre Alberto Guglielmotti e il Comandante e ingegnere della Marina Pontificia Alessandro Cialdi ed entrare fisicamente nella Chiesa Templare di Santa Maria, ormai andata perduta ma che rivive grazie alla Macchina del Tempo di Civitavecchia.