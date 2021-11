Al via presso il Museo nazionale di Civitavecchia i “I giovedì dell’archeologia”

CIVITAVECCHIA – Il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, istituto culturale del Ministero della Direzione Regionale Musei del Lazio, in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Civitavecchia, organizza un ciclo di incontri culturali su temi relativi alla storia del territorio dal titolo «I giovedì dell’Archeologia». Le conferenze sono in programma il giovedì alle ore 17.00 e si svolgono presso la Biblioteca Comunale “Alessandro Cialdi” a partire dal 25 novembre 2021 fino al 12 maggio 2022.

Importanti studiosi, archeologi e direttori di museo faranno il punto sulle novità degli studi che riguardano aspetti storici e archeologici connessi al territorio di Civitavecchia. Dalle recentissime indagini sull’insediamento di Aquae Tauri, al santuario di Pyrgi e il progetto Cencelle; dalle scoperte sulla necropoli ceretana di Monte Abatone ai complessi tardoantichi e medievali sui Monti della Tolfa, fino all’archeologia subacquea del litorale alto-laziale. E tanto altro ancora per un ciclo di incontri di eccezionale interesse e di livello assoluto.

«Si tratta di un’occasione unica non solo per rilanciare l’interesse della comunità scientifica rispetto alle testimonianze storico-archeologiche che Civitavecchia e il territorio limitrofo offrono, ma anche per un aggiornamento dei dati relativi ai diversi contesti del comprensorio, cui le ricerche in atto e le nuove pubblicazioni stanno dando un importante contribuito“, dichiara la direttrice del Museo Archeologico della città, Lara Anniboletti.

Per il sindaco Ernesto Tedesco «il Museo come luogo di cultura apre le sue porte e il Comune accoglie volentieri questo “surplus” di conoscenze. La sinergia con la nuova direzione del Museo si sta rivelando particolarmente dinamica. La nostra città si pone come punto di riferimento delle altre realtà del comprensorio anche nella valorizzazione delle vestigia archeologiche e nella condivisione delle nuove conoscenze su di esse, recuperando il ruolo naturale di capofila».

Per le informazioni sul ricchissimo programma: Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia Tel. +39 076623604 – e-mail: drm-laz.mucivitavecchia@beniculturali.it