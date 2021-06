Al via i “30 km di Gusto in Cantina”

CERVETERI – Con il brand “30 km di Gusto” e l’iniziativa “30km di Gusto in Cantina” si dà il via ad un’operazione di cui si è evidenziata la necessità durante il 2020.

La pandemia ha palesato infatti problemi esistenti dando l’opportunità a noi tutti di osservarli ed analizzarli attraverso una lente di ingrandimento che solitamente sarebbe stata puntata altrove. Questa analisi è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cerveteri, Luciano Ridolfi, e della Rete di Imprese RIBOMAR.

Dopo un protocollo di intesa tra il Comune e la Rete, è nato il progetto il cui nome è “Task Force per le Attività Produttive”. La Task Force aveva, nell’anno trascorso, il compito di assistere e capire le necessità in tempo di pandemia delle piccole aziende del territorio. Il progetto come è noto aveva due finalità l’aiuto immediato attraverso consulenze legali, finanziare, e commerciali ma anche psicologiche. L’altra finalità non prevista, ma accolta, è stata quella di delineare un rapporto sulle esigenze collettive di promozione del territorio e sulle possibili soluzioni. Ad un anno di distanza nasce dunque un’importante collaborazione tra la startup “30km di Gusto” e “La Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romane”, le cui reciproche competenze vengono messe a disposizione del territorio e delle sue aziende.

La nuova iniziativa organizzata da “30km di Gusto” e dalla “La Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romane”, prima di una lunga serie, è stata accolta con entusiasmo anche dall’Amministrazione comunale nella figura dell’Assessore alle Attività Produttive Luciano Ridolfi che ha patrocinato l’iniziativa vista l’originalità del progetto e la continuità con il precedente lavoro svolto dal suo assessorato.

Il primo appuntamento sarà a Trevignano con Cantine Capitani, nei giorni 17 e 18 giugno, dove lo Street Food gourmet di “30km di Gusto” verrà abbinato alle etichette della cantina. Questo primo appuntamento “outdoor” vuole portare fuori dal confine del comune le 20 aziende che “30km di Gusto” impiega per produrre il menù del suo Food Truck e iniziare un percorso di rete con i comuni vicini. A questo appuntamento seguiranno quelli con le cantine del Comune di Cerveteri il primo con la Cantina Fratelli Onorati il 19 e 20 giugno; a seguire Casale Cento Corvi 26 e 27 giugno, Tenuta Tre Cancelli 3 e 4 luglio e per concludere si torna a Trevignano con le Cantine Mochelli il 9 e 10 luglio. Tutte le informazioni sul sito www.30kmdigusto.it

In queste dieci serate le persone che visiteranno le cantine potranno degustare l’offerta enogastronomica secondo le loro possibilità e le loro attitudini sicuramente consigliati dagli stessi produttori e dallo Chef del Food Truck Marco Di Battista. Sarà anche possibile capire quali sono i processi di raccolta e di produzione e di imbottigliamento che fanno parte del ciclo produttivo del vino. Inoltre, saranno distribuite le informazioni e i contatti di tutte le aziende che sono parte del progetto con il loro prodotti, invitando le persone ad andarle a visitare e a fare acquisti direttamente in azienda.

Tutto questo sarà accompagnato dove possibile dalla presenza di artisti e dalle note dalla chitarra sapientemente suonata dal musicista Luca Mefalopulos.