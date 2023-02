A Cerveteri arriva la Spartan Race, la più grande gara di corsa ad ostacoli

CERVETERI – “La Spartan Race, la gara di corsa ad ostacoli e forza fisica più famosa al mondo, farà tappa a Cerveteri all’interno del Parco della Legnara. Ieri mattina, il sopralluogo finale con l’organizzazione della manifestazione, che ha confermato di aver inserito la tappa della nostra città per sabato 18 novembre 2023. Come Delegato e come sportivo sono entusiasta del raggiungimento di questo accordo, sul quale abbiamo fortemente lavorato negli ultimi 8 mesi. Sarà un evento straordinario, per il quale prevediamo oltre 4mila presenze”. A dichiararlo è Andrea Paoni, Delegato ai Grandi Eventi Sportivi e alla Consulta dello sport del Comune di Cerveteri, al termine dell’incontro avuto in Municipio insieme al Sindaco Elena Gubetti.

“Punto focale della manifestazione sarà il Parco della Legnara, che oltre ad essere stato individuato come luogo sia d’arrivo che di partenza della gara, sarà trasformato per l’occasione nel villaggio della Spartan Race, che ospiterà svariati stand gastronomici – ha proseguito il Delegato Andrea Paoni – in accordo con gli organizzatori, spazio sarà dedicato anche alle attività commerciali della nostra città che se vorranno potranno partecipare con il proprio stand. Potranno richiedere informazioni già da ora, contattando direttamente la Spartan Race. Un evento che ho fortemente voluto e che oltre ad offrirci una giornata di grande spettacolo in termini sportivi, avrà anche un forte impatto sull’indotto economico della nostra città: in tutte le tappe che annualmente svolge in ogni angolo d’Italia, questa manifestazione trascina con se migliaia di persone ed un grande risalto mediatico”.

“I prossimi saranno mesi di grande lavoro per organizzare nel migliore dei modi l’evento – dichiara il Delegato Paoni – i vertici della Spartan Race si sono detti entusiasti e felici di fare tappa a Cerveteri: ne sono rimasti estasiati soprattutto per le sue caratteristiche territoriali, capaci di offrire una grande innovazione per il percorso che proporrà agli atleti che parteciperanno. Saranno due le gare: la sprint e la super, rispettivamente di 5 e di 10 km. Sin da ora, invito tutti gli appassionati di questa manifestazione ad iscriversi alla gara. Sarà una grande festa di sport!”.

“Sin dalla mia nomina a Delegato – conclude – ho lavorato in stretta sintonia con il Sindaco, che ringrazio nuovamente per la fiducia accordatami, per rendere lo sport elemento centrale della nostra città. Un primo grande evento è stata la Giornata cittadina dello Sport, tenutasi l’ottobre scorso, e ora l’ufficialità della Spartan Race. Continuerò nel mio lavoro e nel mio impegno, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più le realtà sportive territoriali e di fare della nostra una città aperta allo sport e ai grandi eventi”.