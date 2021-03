Visita di Tirreno Power a Tvs, polemica a distanza tra M5S e Sindaco Tedesco

CIVITAVECCHIA -Botta e risposta tra Movimento Cinque Stelle e Sindaco Ernesto Tedesco sulla programmata visita dei vertici di Tirreno Power e Tvs, il prossimo 19 marzo, per presentare il progetto di un nuovo gruppo turbogas a ciclo combinato.

“Ieri abbiamo letto con sconcerto l’invito del sindaco, concordato con il direttore generale di Tirreno Power, a visitare ‘tutti insieme appassionatamente’ la centrale a gas ed ascoltare l’illustrazione del nuovo progetto per il quarto gruppo ‘nonché i risultati di uno studio relativo alle possibili ricadute sul territorio sia dirette che in termini di indotto’ – affermano dal Gruppo consiliare grillino –Leggendo quella nota sembra che il sindaco si sia improvvisamente scordato che il Consiglio comunale ha votato da tempo la netta contrarietà al gas e a quanto pare, invece di dare seguito al mandato di tutto il Consiglio comunale e dedicare le energie ad opporsi in ogni sede a chi ha intenzione di potenziare questi mostri sul nostro territorio, concorda fantomatiche gite insieme all’oste… Forse il sindaco ha confuso il ruolo di autorità sanitaria con quello del cerimoniere delle aziende che sfruttano la nostra città da decenni. Se qualcuno avesse dubbi comunichiamo che non parteciperemo a questa pagliacciata, anticipando che parteciperemo invece alla conferenza dei servizi al ministero per contrastare la realizzazione di questo progetto”.

Pronta la replica del Primo cittadino: “Evidentemente è stato frainteso il senso del mio invito ad Assessori e Consiglieri comunali tutti all’incontro che il Direttore Generale di Tirreno Power mi ha chiesto. Se ho rappresentato ai nostri interlocutori che avrei esteso l’invito a tutte le forze politiche, è proprio perché non ritengo abbia alcun senso che io vada da solo a farmi illustrare megaprogetti da chicchessia – la risposta di Ernesto Tedesco – È altrettanto evidente quindi che si tratta di una iniziativa, la mia, di massima trasparenza verso le forze politiche, soprattutto quelle di minoranza, laddove la correttezza istituzionale che deve contraddistinguere questa Amministrazione mi impone di andare ovunque possibile, quando invitato in qualità di Sindaco. A maggior ragione, in presenza di un tema di questo genere, ho doverosamente ritenuto di coinvolgere tutti. Non per questo cambia quanto espresso dal Consiglio comunale (dalla mia maggioranza insieme all’opposizione) e ribadito con atti della mia Giunta, in merito alla netta contrarietà al progetto in questione. Spero davvero che non si finisca per travisare persino comportamenti che sono di buona educazione e soprattutto, come detto, di trasparenza e correttezza istituzionale”.