Visita dell’on. Rixi a Civitavecchia: “E’ interesse del Paese salvaguardare lo sviluppo di questo porto”

CIVITAVECCHIA – Questa mattina la Lega di Civitavecchia ha ricevuto la visita del deputato Edoardo Rixi, già sottosegretario al ministero della Infrastrutture e dei Trasporti.

L’on. Rixi, accompagnato dal coordinatore litorale Nord Marco Riezzo, si è recato in comune dove ha incontrato gli amministratori del partito. Erano presenti il sindaco Ernesto Tedesco, gli assessori Emanuela Di Paolo e Norberta Pietroni, il coordinatore Antonio Giammusso, il capogruppo Raffaele Cacciapuoti e il consigliere Pasquale Marino. Dopo aver fatto il punto sulle prospettive e i problemi del porto cittadino e in particolare sulla risposta del governo centrale alla crisi pandemica, la delegazione della Lega si è recata in porto per un incontro con il presidente dell’Autorità di sistema portuale Pino Musolino. Un colloquio, che si è rivelato molto proficuo, sulle istanze da portare sul tavolo del governo, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti stanziati (e mai arrivati) dal Dl “Cura Italia” per i porti danneggiati dalla crisi del Covid-19.

Il sindaco Tedesco, il presidente Musolino e i rappresentanti istituzionali della Lega hanno poi accompagnato in una visita delle strutture portuali l’on. Rixi, che ha toccato con mano l’importanza dell’asset non solo per Civitavecchia e per la Città Metropolitana, ma per l’intero comparto turistico e commerciale italiano: «Le prospettive di questo porto sono enormi. È nell’interesse di tutti far sì che abbia le disponibilità per sviluppare le sue potenzialità».