Vicenda Tecnomate, la Lista Tedesco: “Salvaguardare know-how e posti di lavoro”

CIVITAVECCHIA – “Registriamo con apprensione il grido d’allarme che arriva dal settore anti-inquinamento del porto. Le notizie di licenziamenti sono sempre un pessimo segnale, ma in questo caso si deve anche aggiungere che trattandosi di tema ambientale occorre la massima attenzione. La Tecnomate è infatti custode di professionalità specifiche in un settore delicatissimo, perciò è di vitale importanza difendere sia i livelli occupazionali che il know-how maturato negli anni. Nel rispetto delle competenze, ho informato il presidente della Commissione consiliare Lavoro, che si occuperà del tema non appena sarà possibile. L’invito alle parti è intanto quello di salvaguardare tutti i posti di lavoro, avvalendosi del dialogo e del buon senso”. Così un comunicato della Lista Tedesco a firma del capogruppo Mirko Mecozzi e delle consigliere Barbara La Rosa e Roberta Morbidelli.