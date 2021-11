Via della Polveriera dissestata, il presidente Valentini: “Situazione pericolosa, non si ignori e sottovaluti il problema”

CIVITAVECCHIA – “Via della Polveriera torna ancora una volta alla ribalta per il suo stato di estremo degrado. Purtroppo questa volta ad essere stata vittima dell’incuria della strada è stata una signora, che si è vista rifiutare un passaggio in taxi a causa delle pessime condizioni della strada comunale. Esprimiamo alla signora la nostra solidarietà”.

Così in una nota il Presidente della Cv Skating, Riccardo Valentini, che commenta con queste parole l’episodio: “La decisione è incredibilmente assurda: il Comune consiglia a dei cittadini di frequentare il pattinodromo comunale, utilizzando una clausola inserita nella convenzione di concessione, ma la signora fatica ad usufruire del servizio perchè il servizio pubblico del Comune non è in grado di portarti all’impianto del Comune. Una situazione già nota a tutti, da troppi anni. Il PalaMercuri fu inaugurato scoperto nel 2008, e si pensò bene di realizzare un impianto sportivo, un parcheggio, ma non la strada per arrivarci. Poi è arrivata la copertura, nel 2011, ma la strada è rimasta sempre quella. Neanche il fatto che ci sia il canile municipale ha mai portato nessuna amministrazione a capire che per raggiungere luoghi del Comune, serve una strada del Comune. Come ogni inverno, alle prime intense piogge la strada è un disastro. Le macchine fanno una gran fatica, le ruote si bucano, i motorini scivolano e le altre squadre che vengono da fuori rimangono stupite da così tanto degrado. Si sta chiudendo il 2021: anche quest’anno abbiamo ospitato eventi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali. Al PalaMercuri è arrivata la nazionale italiana e giocatori campioni del mondo in occasione del Trofeo Indra Mercuri. Ma la strada ancora no, quella ancora non è arrivata. La Cv Skating ha sfondato quota 200 iscritti ma le centinaia di persone e relative famiglie che frequentano l’impianto sono costrette a “subire” via della Polveriera”.

“Varie le richieste ufficiali già inviate negli anni, sia in maniera formale tramite PEC, sia in maniera ufficiosa tramite richieste a Sindaco, assessori e consiglieri competenti. Nulla è accaduto – conclude Valentini – Speriamo che non debba accadere la tragedia prima di vedere via della Polveriera finalmente asfaltata, e magari anche illuminata, come appartiene alle città normali”.