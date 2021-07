Vertenza PAS. Il PD plaude a Musolino e Risso

CIVITAVECCHIA – Il Partito Democratico ed il Gruppo Consiliare esprimono riconoscenza ed apprezzamento per il risultato conseguito dal Presidente Pino Musolino e dal Segretario Generale Paolo Risso in merito alla difficile vertenza della Port Authority Security.

“Dopo aver lavorato alacremente per mesi attraverso revisioni – si legge in una nota del PD – studi ed analisi tecnico-contabili, i vertici dell’AdSP possono fregiarsi del risultato di aver salvato il posto di lavoro ai 65 dipendenti PAS, risultato affatto scontato solo fino a qualche giorno fa. Questa nuova era Musolino coincide con il lento ma progressivo diradarsi di una nebbia che per troppi anni ha avvolto il nostro porto, ingessato in problematiche amministrative e contabili che hanno allontanato il focus dai temi “core” legati ai traffici e alla logistica. Questa è la strada giusta per recuperare credibilità e competitività a tutti i livelli. Avanti così!”.