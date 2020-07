Valentini: “Le parole della Morbidelli uno schiaffio in faccia a cittadini e sportivi”

CIVITAVECCHIA – “Le parole della consigliera Morbidelli sono uno schiaffo in faccia ai cittadini, agli sportivi, agli amanti dello skateboard e a quanti erano sotto al Comune nel settembre 2019 per dimostrare pacificamente che a Civitavecchia una comunità di skater esiste, solo che è costretta ad emigrare a causa di una mancanza di apposito e regolare impianto”.

Queste le parole del Presidente del Cv Skating, Riccardo Valentini, dopo l’intervento di ieri della Capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Morbidelli – incalza Valentini – dimentica che il Sindaco Tedesco aveva promesso agli skater una rivisitazione del progetto, in collaborazione con la Federazione. Morbidelli dimentica che il suo collega Matteo Iacomelli, con delega allo sport, si era fatto avanti per mediare. Dopo un anno di nulla arriva l’amara verità: il progetto dello skate park è nel cestino. Gli amanti dello skateboard devono quindi prendere atto di ciò che erano le parole del Sindaco: menzogne. Il Saraudi era e rimane una giungla, a discapito degli abitanti di Campo dell’oro e le flebili scuse sollevate a suo tempo per bloccare il progetto non stanno più in piedi. Lo Skateboard sarà sport olimpico a Tokyo ma Civitavecchia viene ignorantemente snobbato. La Morbidelli dovrebbe evitare tanta arroganza nello sbeffeggiare gli amanti di uno sport; il Sindaco dovrebbe evitare di prendere in giro i cittadini con false promesse”.