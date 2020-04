Usi civici, Petrelli scrive a Zingaretti: “Fermi tutto, Università Agraria ormai decaduta”

CIVITAVECCHIA – Una lunga lettera alla Regione Lazio in cui si definisce la vicenda degli usi civici a Civitavecchia “un susseguirsi incredibile di forzature e vere e proprie illegalità”. L’ha scritta il Consigliere comunale Vittorio Petrelli che chiede in particolare al Governatore Zingaretti di intervenire rapidamente per bloccare la perizia Monaci sugli usi civici e soprattutto provvedere alla mancata indizione delle nuove elezioni da parte dell’Università Agraria cittadina, ormai decaduta ma ancora in carica.

Al seguente link la lettera integrale di Petrelli: https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2020/04/Lettera-Petrelli-a-Regione.docx