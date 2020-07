Usi civici, lettera di Petrelli a Porrello: “Facciamo uscire allo scoperto i politici inerti”

CIVITAVECCHIA – Lettera del Consigliere comunale Vittorio Petrelli al Consigliere regionale del M5S, Devid Porrello, sul tema degli usi civici:

“Gentile Consigliere,

ho letto con interesse la sua nota inviata alla Direzione regionale sugli Usi Civici riguardante l’improcrastinabilità del ritiro della determina regionale del 2013 la quale ha privato ingiustamente del diritto di proprietà circa 5.000 concittadini.

Rilevo con piacere come il suo contributo alla soluzione della ormai annosa Questione Usi Civici si contrapponga all’inerzia degli altri due consiglieri regionali locali.

Ho condiviso ogni riga della sua nota e la conclusione finale è identica a quella formulata dai capigruppo consiliari e indirizzata alla Direzione regionale competente.

Proprio per il suo interesse mi permetto di suggerire che se crede in suo contributo che si riveli efficace allora la strada di maggiore impatto è quella di trasformare quella nota in una Mozione del Consiglio regionale. Solo così si potranno far uscire allo scoperto quei politici che da troppo tempo si nascondano dietro i burocrati di turno o addirittura ne sono i suggeritori ormai non così occulti.

Ci troviamo di fronte a una burocrazia regionale che si arrampica su tutti gli specchi pur di non ricondurre nell’alveo della Giustizia una vicenda che è incredibile e che vede persino inapplicata una sentenza come quella dei Fondi Antonelli!

Il suo ruolo di Consigliere regionale le consente oggi di poter incidere maggiormente nella vicenda, sfruttando appieno le sue prerogative che, a mio parere, vanno esercitate in favore della collettività contrastando interessi opachi di qualche ente ormai screditato.

Credo che possiamo convenire sul fatto che siamo in presenza dei canoni di legittimità utili a chiamare il Consiglio regionale a pronunciarsi finalmente dopo una sentenza, la 66/’19, inequivocabile: gli Usi civici decadono ‘a far data dal 1827 per tutta la Tenuta delle Mortelle’.

Coraggio, Consigliere Porrello, sono a disposizione per fornirle qualsiasi forma di collaborazione ma il momento di agire e fare sul serio è ora non domani”.

Vittorio Petrelli – Consigliere comunale