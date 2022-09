Usi civici, l’Avv. Giancarlo Maruccio: “Una sentenza pilota della quale ogni cittadino potrà beneficiare”

CIVITAVECCHIA – L’avvocato Giancarlo Maruccio interviene per alcuni chiarimenti sulla recente sentenza della Corte di Appello di Roma relativa agli usi civici di via Bandita delle Mortelle, con cui è stato respinto il ricorso presentato dall’Università Agraria di Civitavecchia.

“La storia degli usi civici gravanti sul territorio è stata oggetto di convegni, interventi politici, contese tra Università agraria, enti e rappresentanze politiche sulle quali non voglio entrare – afferma Maruccio – Come si dice, abbiamo vinto una causa dopo anni che ha visto il fattivo e sostanziale contributo di qualificatissimi professionisti. Un plauso e riconoscimento va all’avvocato Lettera per la determinante impostazione data alla causa, frutto di approfondita e qualificata analisi. Nella fase di giudizio abbiamo ritenuto di intervenire direttamente. Per ragioni di ritenuta opportunità personale e per svincolare la questione da coinvolgimenti di altro genere che, correttamente, vanno sviluppati nelle sedi istituzionali. Per dare quel contributo di chiarezza che, in qualche modo, qualcuno richiedeva, va aggiunto che la causa vinta costituisce una sentenza pilota della quale il cittadino potrà beneficiare, naturalmente scegliendo tra la promozione di una causa, come in questo caso, e la soluzione sul piano politico amministrativo. I tempi? Credo che ognuno debba essere padrone delle proprie scelte”.