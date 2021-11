Usi civici. De Paolis: “Nessuna autorità ha disconosciuto o considerato errata la perizia Monaci”

CIVITAVECCHIA – “Il Comitato Usi Civici annuncia l’ennesima manifestazione, poche persone dalle idee confuse che non sanno nemmeno contro cosa andare, tanto che il loro leader, in verità poco carismatico, si è rivolto al Santo Padre dopo aver, a questo punto letteralmente, girato le altre sei Chiese, Quirinale compreso. Abbiamo a cuore gli interessi della collettività civitavecchiese ed anche i nostri obblighi di trasparenza. Per questo diciamo, per l’ennesima volta ma non crediamo l’ultima, che quanto sostenuto dal Comitato non corrisponde a verità. La verità è che l’Università Agraria di Civitavecchia non ha mai promosso ricorsi ma piuttosto si è difesa nei ricorsi depositati da chi ha interesse a creare confusione ed a sguazzarci dentro. Nessuna autorità ha disconosciuto o considerato errata la perizia Monaci. Questi sono i fatti. Il resto è il risultato di una ricerca disperata di visibilità sulle spalle dei cittadini, ai quali si nasconde la verità per scopi politici. Di questo siamo enormemente dispiaciuti ma il tempo ci darà ragione”. Lo dichiara in una nota Daniele De Paolis, presidente dell’Università Agraria di Civitavecchia.