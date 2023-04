Usb e cobas annunciano lo stato di agitazione dei lavoratori PAS

CIVITAVECCHIA – Da USB Lavoro Privato e Cobas riceviamo e pubblichiamo:

“Ora basta! Dopo mesi di silenzi, incontri rinviati e richieste inascoltate, è arrivato il momento di mobilitarsi a tutela di tutti i lavoratori e le lavoratrici di PAS.

Infatti, nonostante le numerose richieste inviate e malgrado la nostra costante disponibilità al confronto, né l’AdSP (socio unico della Port Authority Security s.r.l.) né la stessa PAS hanno ritenuto utile convocare le organizzazioni sindacali per discutere e approfondire tematiche importantissime che riguardano l’organizzazione dei servizi, il salario dei lavoratori ed il futuro stesso dell’azienda.

Alla vigilia della stagione estiva e dei picchi di lavoro che si registreranno già a partire dalle prossime settimane e, soprattutto, con l’avvicinarsi della scadenza della convenzione che, fino al prossimo 30 giugno, affida i servizi di sicurezza sussidiaria del porto di Civitavecchia alla società PAS, ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso da parte dei nostri interlocutori. Invece siamo arrivati alla ad aprile e l’unico orizzonte che sembra delinearsi di fronte agli occhi dei lavoratori è quello silenzioso e inaccettabile dell’incertezza.

Quindi, in assenza di dettagliate comunicazioni da parte della società PAS e del suo socio unico in relazione al rinnovo della convenzione; tenuto conto del mancato avvio di una trattativa volta alla risoluzione delle criticità operative quali la flessibilità oraria legata al traffico navale, la gestione giornaliera degli effettivi orari di servizio e la carenza di personale durante il consueto picco di lavoro estivo; considerando infine che, nonostante le nostre ripetute richieste, non si è ancora avviata alcuna trattativa volta alla sottoscrizione di un accordo integrativo che riesca, almeno in parte, a mitigare gli effetti negativi di un contratto nazionale di settore scaduto da anni e che continua a pesare fortemente sul reale potere d’acquisto dei salari di lavoratori e lavoratrici; le nostre organizzazioni sindacali proclamano a partire da oggi lo stato d’agitazione presso la società PAS”.

USB – Lavoro privato

COBAS