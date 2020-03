“Urge un aiuto per i lavoratori delle mense scolastiche”

CIVITAVECCHIA – “La proroga fino al 3 aprile della chiusura delle scuole, come si temeva, è un altro gravissimo problema per i lavoratori delle mense scolastiche, non solo di Civitavecchia ma di tutta Italia”.

A parlare, in rappresentanza di numerosi lavoratori impegnative nel servizio mense scolastiche, è Gianfranco Forno, soddisfatto di come la problematica sia stata oggetto di attenzione della giunta comunale attraverso la consigliera Fabiana Attig e il Vice Sindaco Massimiliano Grasso.

“Si tratta ora di verificare la possibilità reale di un intervento al riguardo, confidando anche sulla speranza che il Governo possa – afferma Forno – intervenire in qualche modo, attraverso la Cassa Integrazione Guadagni, che permetterebbe a questi lavoratori un minimo di sopravvivenza economica. Ritengo, però, opportuno sollecitare i parlamentari ed i consiglieri regionali ad attivarsi per affrontare, definitivamente, la soluzione per i quasi 50.000 lavoratori occupati nelle mense scolastiche italiane legata alla chiusura estiva delle scuole”.

