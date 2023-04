Università Agraria sempre più nel caos: Franco Luciani nuovo Presidente facente funzioni

CIVITAVECCHIA – Situazione sempre più ingarbugliata nell’Università Agraria di Civitavecchia. Il GIP del Tribunale di Civitavecchia ha infatti disposto la misura dell’interdizione dai pubblici uffici per dodici mesi del Presidente Daniele De Paolis e del Vicepresidente Damiria Delmirani.

Ma come reso noto quest’oggi dall’ente di viale Baccelli in una nota stampa, “non potendo l’Associazione rimanere priva di soggetto in grado di rappresentarla e munita dei poteri di rappresentanza, non avendo avuto notizia formale della presenza di un rappresentante giudiziale in carica, vi è stata necessità, temporaneamente e per la sola durata dell’impedimento citato del Presidente e del Vicepresidente, di attribuire al componente del Consiglio di Amministrazione sig. Franco Luciani i poteri e le competenze di cui all’art. 11 dello Statuto”.

In sostanza, dunque, dopo De Paolis, Delmirani e per pochi giorni di nuovo de Paolis, l’Agraria ha un nuovo Presidente facente funzioni.

“A tale consigliere facente funzioni di Presidente – prosegue la nota dell’Agraria – è assegnato, in via prioritaria ma non esclusiva, il compito di finalizzare il regolamento elettorale, stabilizzare le liste dell’elettorato attivo in vista della prossima consultazione elettorale per la nomina dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria di Civitavecchia, attualmente fissata al 28-29.05.2023. Il Consigliere Franco Luciani, a seguito di richiesta in tal senso svolta dai Consiglieri presenti, si è reso disponibile, al fine di consentire lo svolgimento delle attività dell’UAC – temporaneamente e per la sola durata dell’impedimento del Presidente e del Vicepresidente su richiamato – a ricevere l’attribuzione dei poteri e le competenze di cui all’art. 11 dello Statuto con l’impegno a dare corso, prioritariamente, ai compiti su indicati. L’assunzione di tale impegno si è resa necessaria proprio per lo spirito di responsabilità che ha animato finora tutti i consiglieri di amministrazione”.