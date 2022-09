Unione Popolare ripassa la storia…

CIVITAVECCHIA – Da Unione Popolare con De Magistris – Alto Lazio riceviamo e pubblichiamo:

“Bisogna leggerla ed interpretarla, la storia, e trarne i dovuti insegnamenti. E’ quello che faremo mercoledì 21 p.v. a Civitavecchia.

Ricostruiremo e racconteremo la storia degli anni che vanno dall’immediato dopoguerra ai giorni nostri. Di come una sinistra popolare e di classe si fece protagonista di conquiste importanti nel Paese negli anni 70/80, dal punto di vista del lavoro, lo Statuto dei lavoratori, della democrazia sindacale e dei consigli di fabbrica, del salario, una per tutte la scala mobile, dei diritti civili, del divorzio e del diritto all’aborto. Di come la destra fascista non aveva voce nella società civile. Sappiamo benissimo che l’eversione nera con la complicità dei servizi segreti, insanguinò le piazze di Italia, fino ad arrivare alla repressione di stampo cileno di Genova 2001, Governo Berlusconi-Fini.

Sappiamo che le forze oscure del Paese hanno tramato contro la Democrazia, ma sappiamo anche che chi avrebbe dovuto difendere e rappresentare le classi popolari ha abdicato a questo ruolo storico in nome di un presunto sogno americano “yes we can“, “compagni, la lotta di classe è finita“. Non vi ricorda nulla?

Niente avviene per caso, ogni conseguenza è figlia di una causa. La scomparsa della Sinistra Popolare dalla scena parlamentare, la grande ascesa del M5stelle, scioltosi poi come neve al sole, cresce sul malessere degli anni della mala politica, fino ad arrivare ai giorni nostri dove un PD “pariolizzato” chiama al voto utile contro la marea montante della destra, facendo finta di non sapere di essere uno dei maggiori responsabili dell’abbandono dei quartieri popolari alla retorica populista della destra e all’ingrossamento delle file dell’astensionismo oramai vicino al 40%.

Vi racconteremo tutto questo, con dovizia di particolari e aneddoti storici. La Storia ci segnala che il pianeta e la democrazia sono malate. Ci segnala la malattia e ci suggerisce anche la cura: ricostruire la sinistra popolare, ed è quello che stiamo facendo con Unione popolare. Lo faremo con lo storico Francesco Pisarri al chiosco “Stay Fresco“ del Parco della Resistenza, a Civitavecchia, mercoledì 21 p.v. ore 17,30″.

Unione Popolare con De Magistris – Alto Lazio