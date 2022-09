Unione Popolare: “Museo del Mare: un’opportunità già realizzata per Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – Da “Unione Popolare con de Magistris” – Alto Lazio riceviamo e pubblichiamo:

“Non è più possibile vedere le eccellenze che Civitavecchia ed il suo territorio creano, sistematicamente bocciate e quindi costrette ad andare a cercare fortuna altrove. Tutte iniziative che possono far uscire fuori dal destino di degrado a cui è stata condannata negli ultimi anni questa città.

E’ la volta del CASN-LANS, con il suo Laboratorio sperimentale di ricostruzione navale che collabora nella Formazione e nella Ricerca con il Corso di Archeologia Subacquea dell’Università agli Studi di Roma Tre e con il CNRS francese. Il laboratorio che risiede in Civitavecchia da oltre dodici anni, attualmente rappresenta l’unico centro Italiano nella materia specifica inerente alle tecnologie antiche applicate alla logistica navale e alla ricostruzione di bastimenti antichi. I suoi lavori presenti in numerosi Musei Italiani e le sue ricerche hanno offerto negli anni, oltre che il soggetto per pubblicazioni accademiche, lo spunto per trasmissioni scientifiche a carattere storico- archeologico come Ulisse e Superquark dei noti divulgatori Piero ed Alberto Angela.

Questo Centro già da tre anni, su chiara richiesta dell’allora Autorità Marittima e della vecchia Amministrazione comunale ha realizzato per la città di Civitavecchia, una mostra che potrebbe rappresentare il proprio Museo del Mare con ricostruzioni uniche al mondo riguardanti la Storia di Roma sul Mare.

Una tale iniziativa, unica nel suo genere, privilegiando Civitavecchia, può dare una nuova immagine alla Città, attraendo un movimento turistico e scolastico del territorio oltre che un folto pubblico di appassionati e ricercatori della materia.

Ricordiamo con piacere, tra le cose realizzate in città dal CASN-LANS: il successo della Mostra “NAVALIA” e la ricostruzione scientifica, a dimensione reale di parte della Liburna di Traiano, unità che fa ancora bella mostra di se nella vecchia darsena romana, su una illuminata idea della passata Autorità di Sistema Portuale che nel 2017 penso di realizzarla per l’anniversario della morte dell’Imperatore Traiano vero ideatore della città di Centumcellae .

Questo progetto museale si lega perfettamente alle tradizioni e alla Storia di Civitavecchia e del suo mare. Un mare ricco di reperti archeologici che non aspettano altro che essere riesumati e studiati.

Siamo certi che l’iniziativa sopra esposta offerta dal CASN – LANS e le sue esperienze nell’ambito della ricostruzione carpentieristica navale antica, possano arricchire e stimolare un ventaglio di possibilità anche vocazionali per le nuove generazioni.

Ebbene il Museo del Mare, nonostante sia stato completamente musealizzato e pronto ad aprire da almeno tre anni, si trova bloccato presso un ala del Forte Michelangelo e non riesce proprio a decollare, recando grave danno, sia ad i suoi realizzatori che alla città.

Intanto ne inizieremo a parlare all’interno dell’evento/festa, “La mentucciata“ che si terrà nel Parco Naturale della Frasca, vicino al “Baretto”, sabato 10 Settembre, ore 19,00 con esponenti del Centro Archeologico Studi navali e della Soprintendenza”.

“Unione Popolare con de Magistris” – Alto Lazio