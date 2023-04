Unione Popolare: “Ingiustificabile le scelta delle opposizioni di sostenere Frascarelli”

CIVITAVECCHIA – “Ci ha lasciato basiti e riteniamo politicamente ingiustificabile la scelta delle opposizioni di sostenere la candidatura di Giancarlo Frascarelli a Presidente del Consiglio comunale”.

Così in una nota Unione Popolare Civitavecchia, che commenta: “Le motivazioni rese pubbliche successivamente, per cui si voleva agire sulle divisioni interne alla maggioranza, non hanno alcuna logica politica tanto che il candidato, che si connota per appartenenza alla destra politica, è stato nominato con il consenso di tutta la maggioranza ricompattata a cui si sono aggiunti i voti della minoranza senza distinzioni. Una manovra che dimostra confusione politica e smarrimento del ruolo di opposizione, autonomo ed incisivo dentro e fuori il consiglio comunale, rispetto ad una amministrazione debole, in continua fase di rimpasto assessorile e cambi di casacca, che rispondono ad interessi estranei al bene della comunità e alle dialettiche sociali del territorio. Unione popolare ritiene, invece, che si debba lavorare per ricostruire un movimento di opposizione a questa destra di governo locale e nazionale senza sconti e concessioni, attraverso le lotte e la proposta per riaprire prospettive di futuro alla città, che vediamo sempre più messa in ginocchio sotto i colpi della crisi economica e sociale”.