Unione Popolare chiude la campagna elettorale con Rosa Rinaldi in via Montegrappa

CIVITAVECCHIA – Venerdì 23 settembre dalle ore 18:30, in Via Montegrappa, si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale di Unione Popolare al cui interverrà Rosa Rinaldi, candidata al Senato nel collegio plurinominale Lazio 2, Presidente del Comitato Politico Nazionale PRC e Responsabile nazionale sanità dello stesso partito.

“Sarà l’occasione per salutarci – si legge in una nota di Unione Popolare – per ringraziare, da vicino e da lontano, tutti gli attivisti e le attiviste che hanno contribuito a questa campagna. Per ringraziare, da vicino e da lontano, elettori ed elettrici, simpatizzanti e quanti si sono avvicinati alle nostre proposte. La nostra è stata una bella campagna elettorale. Con poche risorse, ma tanta passione, abbiamo creato eventi che hanno riscosso attenzione ed interesse. Abbiamo spiegato e raccontato le vertenze che abbiano in corso, insieme ad altri compagni ed associazioni. Ecco dare il voto ad UNIONE POPOLARE, oltre a dare un chiaro segnale contro tutte le guerre, a favore di una politica a tutela del mondo del lavoro, dell’ambiente e dei diritti, servirà anche a sostenere e a dare forza e vigore alle vertenze in corso sul territorio: Stop fossili, Porto -Bene -Comune, Comunità energetiche, Off-shore eolico, tutela del mare e del territorio, stop al megabiodigestore. Questa campagna è solo l’inizio. L’entusiasmo, la voglia, i sogni e le speranze che abbiamo visto in questa campagna elettorale dovranno costituire le fondamenta sulle quali continueremo a costruire un grande movimento popolare. Un partito dei molti, un partito dei tanti. Una vera Unione Popolare. Alla fine brinderemo tutti insieme al Re-Cycle di via Monte Grappa, 20 ad un altro futuro possibile”.