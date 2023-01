Un questionario sui consumi energetici

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che è disponibile per la compilazione il questionario sui consumi energetici. Il questionario si rivolge ai cittadini del territorio e ha l’obiettivo di capire come viene utilizzata l’energia e consentire al Comune di attuare gli interventi adeguati per rendere più efficiente strutture e servizi. Il questionario resterà attivo fino al giorno 17/01/2023 ed è totalmente anonimo.

La compilazione del questionario può essere effettuata cliccando sul link https://it.surveymonkey.com/r/questionario_paesc_civitavecchia o scansionando il QR code presente sulla locandina.