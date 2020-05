“Un percorso condiviso per lo sviluppo del Porto”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del Partito Democratico riceviamo e pubblichiamo:

“Mai come in questo momento si è sentito a Civitavecchia così forte il bisogno di tracciare un percorso condiviso che consenta alla nostra città di sfruttare le sue notevoli potenzialità, sin qui mai espresse a pieno.

Il sommarsi di una serie di contingenze negative che dal 2008 si sono susseguite, sull’Italia, sull’Europa, sul mondo intero hanno avuto una pesante ricaduta anche sulla nostra città. A questo si aggiunge ora l’impatto disastroso di un virus che ha comportato un brusco rallentamento, se non addirittura un blocco della crescita, dal quale sarà duro riprendersi e che durerà per anni.

Malgrado tutte le negatività fa ben sperare il coro delle molte voci che si sono levate in questi giorni nel nostro territorio (e alle quali aggiungiamo ben volentieri anche la nostra) per sollecitare una pronta e condivisa azione che porti ad un piano di sviluppo che costituisca la guida su cui si dovrà muovere la città da ora agli anni a venire.

Il porto è certamente il volano economico più importante del nostro territorio e la sua difesa non ò e non deve avere un colore politico.

Per questo motivo riteniamo degne di nota le prese di posizione di chi ha avanzato proposte e prese iniziative a favore del suo sviluppo.

Ricordiamo a tal proposito:

– l’On. Battilocchio che in sede di approvazione del Decreto ‘ Cura Italia’ ha presentato un Ordine del Giorno chiedendo l’impegno del Governo “…ad intraprendere azioni concrete che tengano conto del tessuto produttivo di Civitavecchia e del suo territorio .”

– il Sindaco Civitavecchia Avv. Tedesco il quale nel riprendere il sopracitato intervento ha affermato che “… E’ necessario un intervento da parte del governo che sottolinei la specificità del nostro territorio e in modo particolare del nostro scalo.”

– il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale avv. Di Majo il quale ha di recente affermato che “… sta lavorando attivamente per fare in modo che il settore commerciale del porto di Civitavecchia, …, non solo non perda traffici ma riesca ad intercettarne di nuovi.”

– il Vice Sindaco Grasso, il quale ha invocato “…un “Decreto Civitavecchia” con cui il Governo

impegni tutte le risorse necessarie ad evitare il default dell’Authority e a sostenere l’intero sistema economico portuale”.

– A più riprese l’ex ministro dei trasporti Delrio, il Presidente della Regione Lazio Zingaretti,l’Assessore regionale ai Trasporti Alessandri si sono pronunciati sull’importanza del Porto nell’economia nazionale dichiarando «La realtà portuale di Civitavecchia è una delle priorità del programma di governo e bene ha fatto la Regione, in particolar modo in questo ultimo anno, ad intensificare gli sforzi sulla istituzione di una Zona Logistica Semplificata, sulla gestione delle crisi aziendali, sui collegamenti tra il porto e la Capitale. Ma ora è necessario fare ancora di più. Completare, ad esempio, il nodo infrastrutturale a servizio dell’area portuale: quale porto può fare a meno di un vero trasporto merci e passeggeri su rotaia”

– Il presidente della Compagnia Portuale di Civitavecchia Enrico Luciani il quale in una intervista a PORTNEWS dice che per il rilancio del Porto la soluzione passa dalla Banchina Container “… A oggi quell’area, data in concessione alla società terminalista Roma Terminal Container (RTC) del gruppo MSC, giace praticamente inutilizzata e non sfruttata per le sue reali potenzialità”.

– l’ex assessore Sergio Serpente il quale propone di “…fare del porto di Civitavecchia, attraverso la logistica integrata, il cuore del rilancio economico della Regione dopo la batosta del coronavirus”

– il fondo di TRC che documenta , cifre alla mano, l’urgenza di rivedere la convenzione che disciplina il traffico dei contenitori a Civitavecchia.

E’ evidente che non si può più indugiare e che da subito va intrapreso un lavoro in cui tutti, Amministratori, Sindacati, associazioni diano il loro contributo.

E’ altrettanto evidente che la crescita della città non può prescindere dalla crescita del territorio circostante: le mura cittadine sono un ambito troppo ristretto per un porto che ambisce a diventare il riferimento più importante del Centro Italia .

A tale proposito proponiamo che venga riesumato il Protocollo di intesa tra i Comuni di Civitavecchia, Viterbo, Terni e Rieti per l’avvio del progetto CIVITER . Il Consorzio ha finito di lavorare ben presto, travolto dalle varie crisi che hanno coinvolto i comuni ma ha prodotto un documento fondamentale, presentato a Terni nell’aprile del 2014 dal

titolo” L’Italia di mezzo. Le politiche di sviluppo territoriale integrato e il corridoio nord dell’area metropolitana romana” che potrebbe costituire la base del lavoro comune.

Ma prima va ricordato ancora Il Protocollo, firmato ad aprile 2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha visto l’attiva partecipazione, oltre che della Presidenza stessa e dell’Autorità Portuale, del Ministero per la Coesione Territoriale, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dei beni e delle Attività Culturali, della Regione Lazio, della Provincia di Roma, della Provincia di Viterbo, del Comune di Roma, del Comune di Viterbo, del Comune di Civitavecchia, del Comune di Fiumicino, del Comune di Tarquinia, della RFI Spa, della SNAM Spa, dell’ANAS, dell’ARDIS, dell’Aeroporti di Roma Spa, della Fincantieri Spa, del Consorzio Oasi di Porto e della Fondazione Portus Onlus.

Tale documento oltre a ribadire l’importanza del Porto di Civitavecchia per l’intera Italia individuava canali privilegiati per ovviare alle lungaggini burocratiche che un progetto così complesso poteva comportare.

Un’altra base importante per il Piano di sviluppo può essere costituito dagli atti del Congresso promosso da UNINDUSTRIA nel luglio 2016 avente come tema:

“L’area retroportuale nell’area di Civitavecchia: domanda, offerta e prospettive di sviluppo.”

Tale documento contiene dati interessantissimi riguardo al traffico contenitori e alle Zone Economiche speciali.

Pur nel rispetto della autonomia dell’Autorità portuale la città deve essere informata sullo stato delle concessioni portuali sulle quali va fatta la massima chiarezza e la massima pubblicità soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi che si intende raggiungere.

Va inoltre comunicato se tali obiettivi siano stati raggiunti o se ci siano ritardi e perché. casi come Privilege, banchina container, banchina crocieristica, darsena grandi masse fanno ritenere che debba essere messa in atto un’azione di controllo soprattutto laddove quegli obiettivi avrebbero dovuto portare occupazione e sviluppo e non lo hanno fatto, o lo hanno fatto in ritardo ed in misura ridotta.

A tal fine è fondamentale il coinvolgimento costante del consiglio comunale al fie di stabilire una sinergia istituzionale nell’interesse della collettività”.

Marina De Angelis d’Ossat, Marco Di Gennaro e Marco Piendibene – Consiglieri comunali PD