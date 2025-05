” Un lenzuolo bianco, un grido di umanità”

CIVITAVECCHIA – “Abbiamo aderito con convinzione all’iniziativa “Un lenzuolo bianco – sudario per Gaza”, promossa per sabato 24 maggio.

Invitiamo tutte e tutti ad appendere un lenzuolo bianco alle proprie finestre o balconi, come gesto silenzioso ma potente per chiedere pace, giustizia e fine della violenza.

Un lenzuolo bianco è anche una reazione al silenzio assordante del nostro governo, incapace di prendere una posizione chiara e ferma di fronte a una tragedia umanitaria senza precedenti.

Davanti alla sofferenza di un popolo, non possiamo restare in silenzio. Non possiamo voltarci dall’altra parte.

Sabato 24 maggio, facciamoci vedere. Facciamoci sentire”

Movimento 5 Stelle Civitavecchia