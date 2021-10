Un incontro in streaming sulla riconversione a gas di Tvn

CIVITAVECCHIA – L’Associazione Laudato Sì, con la collaborazione di Città Futura di Civitavecchia, ha organizzato per il giorno mercoledì 20 ottobre, alle 17.30, un evento in streaming sul tema della contrarietà alla riconversione a gas della centrale Enel.

“Ci preme evidenziare la rilevanza dell’iniziativa, proprio per la presenza di autorevolissimi esponenti di livello nazionale, rappresentativi di istituzioni e grandi associazioni – affermano gli organizzatori – Ciò dimostra come la battaglia che le forze del territorio stanno conducendo contro l’utilizzo delle fonti fossili e per la promozione delle fonti rinnovabili abbia travalicato i confini locali, diventando un caso nazionale, emblematico anche in un’ottica di indirizzo generale di nuove politiche energetiche per il nostro Paese”.

Di seguito il link per partecipare all’incontro: https://youtu.be/nzrtJokmWNM