“Un grazie speciale…”

CIVITAVECCHIA – Da Fare Verde Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“In queste giornate così difficili per tutti, Fare Verde Civitavecchia rivolge un ringraziamento speciale al personale medico, infermieristico e sanitario dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, alle farmacie e parafarmacie, alle forze armate e alle forze dell’ordine, alla stampa tutta, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, a Civitavecchia Servizi Pubblici, a tutti gli esercizi commerciali del territorio, a tutti gli operatori portuali e dei trasporti.

Grazie a coloro che rischiano in prima persona ogni giorno, alla loro dedizione, al coraggio e alla solidarietà sono uno stimolo a fare di più per tutti noi.

Un ringraziamento particolare va, per il senso di responsabilità, il coraggio e l’amore dimostrato per la città al nostro primo cittadino Ernesto Tedesco e a tutta l’amministrazione comunale.

Restiamo a casa, continuiamo così, insieme ce la faremo”.

Associazione ambientalista FARE VERDE – Gruppo locale di Civitavecchia