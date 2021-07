Un evento-ricordo per i 100 anni degli Arditi del popolo

CIVITAVECCHIA – Celebrazione dell’ANPI Civitavecchia per il centesimo anniversario della fondazione degli Arditi del Popolo. Un evento ricordo è stato organizzato per domani, sabato 17 luglio, alle ore 10:00 in Largo Arditi del Popolo.

Partecipano Giorgio Gargiullo, Presidente dell’ANPI Civitavecchia; Patrizio Scilipoti, Presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia; Fabrizio De Sanctis, Presidente dell’ANPI provinciale. Conclude Gianfranco Pagliarulo, Presidente dell’ANPI nazionale.

Saranno presenti discendenti della formazione degli Arditi di Civitavecchia. Cittadini e istituzioni sono invitati a partecipare.