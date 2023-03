Un avviso pubblico per percorsi di inclusione sociale per persone con disabilità grave

CIVITAVECCHIA – «Civitavecchia sarà la città capofila di un progetto di inclusione sociale e lavorativa dedicato a persone con disabilità grave». Lo ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli annunciando un nuovo Avviso pubblico che ricade nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr.

Il Distretto Socio Sanitario Roma 4.1 ha comunicato infatti che è online l’avviso pubblico per l’individuazione di dodici persone con disabilità grave (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) con residue funzionalità lavorative, da inserire in percorsi di autonomia. Lo scopo è quello di realizzare percorsi di autonomia attraverso la costruzione di progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, correlati all’abitare in autonomia, presso due distinti gruppi appartamento. «I percorsi di autonomia per persone con disabilità» si legge nel comunicato, «rispondono all’obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari, al fine di migliorarne l’autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro».

I beneficiari del progetto sono i cittadini dei Comuni di Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella e Tolfa.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 marzo 2023.

L’avviso pubblico è online nei siti istituzionali dei Comuni del Distretto. La modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione è scaricabile dal seguente link:

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=DIS_012

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario Roma 4.1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, al numero telefonico 0766 590766 o tramite e-mail al seguente indirizzo: mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it.