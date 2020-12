Uisp Civitavecchia: Simone Assioma riconfermato presidente

CIVITAVECCHIA – Domenica 6 dicembre il percorso dei Congressi dei Comitati Territoriali Uisp ha avuto la sua tappa a Civitavecchia, con l’Assemblea svolta in modalità videoconferenza ed in presenza presso la sede di Via Puglie. Presenti il Vice Presidente Uisp Nazionale Tiziano Pesce, il Responsabile Regionale Orlando Giovannetti, il delegato allo sport del Comune di Civitavecchia Matteo Iacomelli, collegati da remoto; presenti in sede il Presidente Uisp Civitavecchia Simone Assioma, il Segretario Generale Alessandra Baghini, il Responsabile Amministrazione dott. Fabio Corti, con tutta le Direzione ed il Consiglio Uisp Civitavecchia oltre agli associati presenti in sede e collegati da remoto. Nel dibattito sono intervenuti vari delegati dalle associazioni del territorio in rappresentanza dei più dei seimila tesserati.

Simone Assioma è stato confermato all’unanimità presidente del Comitato di Civitavecchia. “Sono onorato di essere stato rieletto Presidente del Comitato Uisp Civitavecchia – spiega Assioma -. Nei prossimi quattro anni lavoreremo per innovare, migliorare e continuare a essere sempre di più un punto di riferimento per tutto il mondo dello sport del comprensorio. Uniti affronteremo le avversità e ci proietteremo verso il rilancio dell’intero settore sportivo.”

Completano il nuovo Consiglio Direttivo i/le dirigenti: Accardo Lucilla, Angeloni Cinzia Maria, D’Andrea Micaela, De Pasquale Doriana, Pacifico Renato, Puddu Mariangela, Sagnotti Ennio, Tosi Sara.

Durante il Congresso numerosissimi gli interventi, commossi, per ricordare la figura dello storico Presidente Mario Farini, vera anima pulsante della Uisp cittadina.

L’assemblea elettiva è stata effettuata in modalità mista: in parte in videoconferenza, in parte in presenza. La UISP ha posto la massima attenzione e rigore nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, rispettando il distanziamento sociale, le precauzioni igienico sanitarie e l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per rendere possibile ai delegati la partecipazione presso la sede UISP al Congresso.