UGL: “Ci aspettavamo che il Sindaco facesse il tampone nelle farmacie comunali e non in un laboratorio privato”

“Le rappresentanze di base di UGL Cnnl Farmacia e Teziario presso CSP esprimono la massima soddisfazione per il fatto che il Sindaco non ha contratto il covid 19. Sono un pò meno soddisfatti del fatto che lo stesso Sindaco abbia effettuato il tampone presso un laboratorio privato, dandone grande risalto e pubblicità.

Vorremmo sommessamente far notare al Sindaco che lo stesso identico servizio lo effettuano, da alcuni giorni, le farmacie comunali di cui Egli rappresenta il socio unico. Tanti lavoratori di CSP si aspettavano che almeno il Sindaco si rivolgesse alle proprie farmacie ovvero ne esaltasse i continui successi degli ultimi anni, nei quali – spesso – le farmacie comunali hanno superato per qualità e quantità tanti concorrenti privati.

D’altra parte questo episodio è emblematico della considerazione che il Sindaco e la parte rimanente della maggioranza hanno per la società comunale alla quale preferiscono sempre altri soggetti.

E’ rimasto della memoria di tutti il rifiuto della Giunta di concedere 50.000 euro in più al servizio del verde. Un aumento da 600 a 650mila euro per la propria società, giudicato impossibile da Tedesco appena pochi giorni prima di assegnare lo stesso servizio a 800mila euro annui ad una ditta di Pomezia.

Un socio che disprezza così la sua società è veramente difficile da trovare”.

