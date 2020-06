Tvn, la FIOM CGIL invoca più sicurezza nel periodo di fermo

CIVITAVECCHIA – Inizierà il 15 giugno, e durerà 7 settimane concludendosi il 2 agosto, la fermata “decennale” della centrale di Torrevaldaliga nord. Alle misure di sicurezza di sempre si aggiungono stavolta anche quelle anticontagio, dato che l’emergenza sanitaria Covid è ancora in corso, pur trovandoci nella fase di alleggerimento.

“Tutte le Aziende – sottolinea la FIOM CGIL Civitavecchia Roma Nord – sono tenute al rispetto del Protocollo nazionale di contrasto al covid-19 negli ambienti di lavoro stipulato tra Governo e Parti Sociali, che vale anche per le Committenti nei casi di lavoro in appalto/subappalto/fornitura. Tra le altre cose abbiamo richiesto a Enel, in aggiunta alle misure già previste, di allargare le fasce di accesso alla mensa e al refettorio, di aumentare i distributori automatici e di prevedere aree apposite per le pause e il recupero psico-fisico dei lavoratori durante le lavorazioni. Pretendere il rispetto delle disposizioni anticontagio, la fornitura costante dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, insieme alle misure di sicurezza di sempre. Fermare le attività e segnalare al diretto superiore ogni volta che si presenta una situazione di rischio”.