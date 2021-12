Turismo, l’Assessore Di Paolo. “Martedì importante incontro con gli operatori sulle opportunità regionali”

CIVITAVECCHIA – “Martedì scorso ho avuto il piacere di partecipare alla presentazione a Civitavecchia di “Più notti, più sogni + Experience”, l’iniziativa della Regione Lazio per incentivare il turismo”.

Così l’Assessore al Turismo, Emanuela Di Paolo, che spiega: “Si tratta di una misura messa in campo dall’Assessore regionale al Turismo, con l’obiettivo di rilanciare il settore, profondamente colpito dall’attuale pandemia da Covid-19, favorendo la permanenza prolungata e il flusso turistico nell’intero territorio. Con lo spirito di collaborazione che contraddistingue la nostra Amministrazione, abbiamo pertanto voluto dedicare un appuntamento specifico per pubblicizzare questa opportunità presso i tanti addetti del comparto, illustrando loro i contenuti del bando per fare in modo che tutti siano consapevoli di questa possibilità. Considerato il periodo di crisi del turismo, occorre fare squadra e promuovere il territorio con gli strumenti più adatti: perciò l’appuntamento è all’aula Pucci, martedì 21 dicembre alle ore 16. L’invito è rivolto in particolare a strutture ricettive, tour operator ed agenzie di viaggi”.