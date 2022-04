Trenitalia. Ritorna il Civitavecchia Express

CIVITAVECCHIA – Riparte il Civitavecchia express, il collegamento veloce tra il porto di Civitavecchia e il centro di Roma.

Fino al 1 novembre 2022 saranno in tutto 1.436 i posti in più sulla linea FL5 Roma- Civitavecchia messi a disposizione dei croceristi che dal porto vorranno visitare la città eterna.

Il collegamento sarà effettuato con due treni giornalieri: il primo con partenza da Civitavecchia alle ore 09.07 e arrivo a Roma Ostiense alle 10.10, il secondo nel pomeriggio con partenza da Roma Ostiense alle 16.30 e arrivo nella città portuale alle 17.20.

In entrambi i casi il treno effettua una sola fermata intermedia nella stazione di Roma San Pietro.

Altra particolarità del servizio è il posto a sedere garantito. Al raggiungimento dei 718 posti disponibili per ciascun collegamento la vendita dei biglietti sarà interrotta.

Il biglietto di una corsa singola costa 10 euro; il prezzo di quello di andata e ritorno è invece di 15 euro. I bambini da 0 a 4 anni viaggiano gratis, mentre i ragazzi fino a 12 anni non pagano se accompagnati da un adulto. Per i grandi bagagli non ci sono costi aggiuntivi.

I biglietti sono acquistabili presso tutti i canali di vendita Trenitalia.