Tre civitavecchiesi nel nuovo Direttivo regionale di Fare Verde

CIVITAVECCHIA – L’associazione ambientalista Fare Verde ha un nuovo direttivo nel Lazio. Il presidente regionale Silvano Olmi ha provveduto a nominare i componenti del direttivo regionale e a distribuire gli incarichi fiduciari.

Il direttivo regionale è composto da sette membri, compreso il presidente regionale, ed è garantita la rappresentatività per ciascuna provincia. “Nonostante l’emergenza corona virus, il nostro sodalizio sta svolgendo un’intensa attività in difesa dell’ambiente e della salute pubblica, soprattutto nel Lazio – dichiara Silvano Olmi – il direttivo sarà un organismo snello e operativo, per rispondere alle tante richieste che ci pervengono dal territorio.”

Soddisfazione per Fare Verde Civitavecchia, con la nomina di Paolo Giardini, presidente del gruppo, a componente del consiglio direttivo, responsabile del tesseramento e della rassegna stampa. Inoltre, il Presidente regionale Silvano Olmi, ha attribuito l’incarico fiduciario per la gestione del settore “partecipazione ai bandi regionali, donazioni e le campagne per il 5xmille” a Valentina Flacchi e a Letizia Mostarda, rispettivamente Vice Presidente e Presidente revisori dei conti del gruppo.

“Le nomine – commenta Paolo Giardini – porteranno un ulteriore contributo di competenza, di passione e di determinazione nell’ambito di Fare Verde Lazio ed a prova di tutto ciò è la evidente dimostrazione dell’apprezzamento e della condivisione, in più di un’occasione, da parte del Presidente regionale Silvano Olmi e dal Presidente nazionale Francesco Greco, delle attività e dai risultati ottenuti, con il fattivo contributo degli iscritti, da Fare Verde Gruppo di Civitavecchia”.