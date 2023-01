Trasversale per Orte, via libera dalla Regione al completamento del tratto Tarquinia-Monte Romano

CIVITAVECCHIA – E’ stato formalmente trasmesso nella giornata di ieri dalla regione Lazio il progetto definitivo del 1° Stralcio funzionale, Monte Romano Est–Tarquinia, della tratta Monteromano–Civitavecchia della trasversale per Orte.

L’intervento si sviluppa a nord dell’abitato di Monte Romano per 4,65 km in prosecuzione dell’esistente S.S. 675 a 4 corsie già realizzata, dallo svincolo di Monte Romano Est ubicato al km 16+700 della S.S. 1bis fino al nuovo svincolo di Tarquinia in corrispondenza del km 11+700 della S.S. 1 bis. Le opere si caratterizzano in tratti stradali in rilevato ed in trincea, e da opere d’arte maggiori quali una galleria artificiale di lunghezza pari a circa 135 m ed una galleria naturale di lunghezza pari a circa di 1600 m. Il costo complessivo dell’investimento ammonta ad euro 355.172.789,27.

Come riferisce la nota a forma del Presidente vicario Daniele Leodori, “nell’iter approvativo con il decreto ministeriale VIA n. 0000001 del 03.01.2023 di compatibilità ambientale è stata conclusa positivamente la procedura di aggiornamento della Valutazione di Impatto Ambientale, comprensiva della Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1007, della Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo di cui all’art. 9 del D.P.R. 120/2017 e della Relazione Paesaggistica ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004. In tale procedura sono state recepite la nota prot. 1178002 del 23.11.2022 e la determinazione dirigenziale n. G16385 del 25.11.2022 della Regione Lazio che in tali atti ha espresso parere favorevole al procedimento di VIA Nazionale e di valutazione di incidenza. Sul progetto definitivo è stata tenuta Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. chiusa positivamente con la Determinazione del Commissario Straordinario del 25.01.2023. Il completamento della tratta Monteromano Civitavecchia della S. S. 675 Umbro – Laziale è inserito tra le opere prioritarie nel Piano Regionale della Mobilità dei Trasporti e della Logistica aggiornato con la Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 19.01.2021 recante “Integrazione del Documento di Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica, adottato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1050”. Il progetto trasmesso è pertanto un intervento strategico per il territorio regionale di cui si condivide pienamente la finalità e sul quale la Regione Lazio si è espressa, in sede di conferenza dei servizi, favorevolmente con prescrizioni riportate nel parere del 04.01.2023”.