Trasversale, il Sindaco Tedesco chiama il Commissario Coppa: “A breve un tavolo tecnico”

CIVITAVECCHIA – Il giorno dopo la sentenza del Tar, che ha momentaneamente bloccato la realizzazione dell’ultimo tratto della superstrada Civitavecchia-Orte, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha contattato telefonicamente l’ing. Ilaria Coppa, commissario straordinario che sovrintende alla realizzazione della cosiddetta “Trasversale”.

«L’ing. Coppa mi ha assicurato che si è già attivata per prendere tutte le iniziative necessarie a dar seguito alle attività progettuali ed autorizzative e convocherà a breve un tavolo tecnico che coinvolgerà tutti gli attori interessati. La Trasversale» ha concluso Tedesco, «è un’opera d’importanza strategica per lo sviluppo del territorio che la città aspetta da decenni: sarà inderogabile la necessità di trovare un modo per completarla nei tempi più brevi anche in considerazione della ripresa dei traffici che tutti auspichiamo».