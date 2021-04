Trasporto scolastico, Gruppo M5S : “Speriamo di non aver dato un’idea a Tedesco per togliere altre risorse a CSP”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle riceviamo e pubblichiamo:

“Per fortuna il sindaco Tedesco ogni tanto si sente colto nel vivo e si degna di rispondere non tanto a noi, ma a quanto segnaliamo nell’interesse della nostra città. Ovviamente non scriviamo le domande di partecipazione del comune ai bandi e ci scuserà se a suo dire non ci siamo applicati abbastanza.

Ci siamo invece applicati parecchio nel salvataggio delle partecipate che avevano maturato 40 milioni di debiti per colpa della cattiva gestione da parte delle amministrazioni precedenti alla nostra, soprattutto di centro destra, come ci siamo applicati con attenzione nella nuova società CSP proprio con la deliberazione del 30 agosto 2017 con cui abbiamo approvato i contratti dei 13 servizi pubblici. E’ il caso di evidenziare che quella che lui considera una “clausola capestro” fa parte della salvaguardia che abbiamo messo alle entrate di CSP perchè in caso di sospensione del servizio per cause esogene, ed il covid ne è un esempio imprevisto, il personale da pagare resta lo stesso, così come i mezzi da manutenere. Non vorremmo aver dato una pessima idea a Tedesco, che si dice pronto ad una prossima revisione di questo contratto per fornire minori entrate a CSP e puntare alla privatizzazione anche di questo servizio”.

Gruppo consiliare M5S