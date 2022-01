Trasporto Pubblico: Super Green Pass sugli autobus dal 10 gennaio

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia Servizi Pubblici avvisa l’Utenza che, come da Decreto Legge n.229 del 30 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale è obbligatorio essere in possesso del “Green Pass Rafforzato” (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione).

Si ricorda che, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale, persiste anche l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione per le vie respiratorie di tipo FFp2.

Chi avesse l’esigenza di stampare il Green Pass aggiornato può recarsi anche presso le farmacie comunali “Aurelia”, “Boccelle” e “Calamatta”.