Tidei, Pascale e Giachetti a Civitavecchia per il NO al referendum

CIVITAVECCHIA – No alla riduzione della rappresentanza parlamentare. No alla menomazione della democrazia. No alla perdita di peso del voto dei cittadini e alla scomparsa di molte gloriose culture politiche. Queste le parole d’ordine della manifestazione in programma domani, martedì 8 settembre, alle ore 18.30, presso il Think Tank di Civitavecchia in via Annovazzi 3-5, in vista del referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari del prossimo 20 e 21 settembre.

Introduce Mario Michele Pascale, del comitato per il NO al referendum del litorale Nord e monti della Tolfa. Intervengono Roberto Giachetti, parlamentare di Italia Viva e Marietta Tidei, consigliere regionale di Italia Viva.

“Tutti i cittadini sono invitati – affermano i promotori dell’evento – indipendentemente dalla loro appartenenza partitica ed ideologica per costruire un fronte ampio e forte contro una riforma iniqua che limita le nostre libertà costituzionali senza dare alcun beneficio”.