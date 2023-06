Tidei: ” Noi sindaci in prima linea sul fronte della legalità e contro ogni tipo di condizionamento mafioso”

SANTA MARINELLA – “Ho atteso qualche giorno prima di parlarne. Certo che sentire e leggere che a Santa Marinella ignoti hanno esploso colpi di arma da fuoco in strada e che il fatto su cui immediatamente sono state avviate indagini da parte della Polizia di Stato, ha messo in allarme i Cittadini residenti nella zona, mi responsabilizza tantissimo. Speravo in successivi aggiornamenti che come sapete non ci sono stati. Confido nella ottima capacità delle Forze dell’Ordine e sono certo che sull’accaduto si farà chiarezza.

Vivo la mia vita di primo cittadino di Santa Marinella e Santa Severa con grande responsabilità e sempre in prima linea. Con il coraggio e l’entusiasmo di sempre, affronto ogni situazione che interessa l’amministrazione, mi carico dei problemi della nostra Comunità che ho accertato essere libera e non sottoposta a condizionamenti di tipo criminale comune e/o organizzato.

La vita mi ha insegnato a tenere sempre alta la guardia ed in questo particolare momento, da rappresentante dello Stato in prima linea educato a sostenere i diritti della Comunità e ad oppormi ad ogni tipo di illecito condizionamento, mi sento di dover tranquillizzare la popolazione sempre più convinto delle enormi potenzialità che Santa Marinella e Santa Severa hanno nel settore turistico alberghiero che tuteleremo con ferma determinazione. Ad ogni buon fine non trascurerò alcunchè e da subito ho chiesto alle competenti Autorità territoriali delle Forze dell’Ordine, che non mi stancherò mai di ringraziare per quanto fanno e per quanto faranno per garantire la sicurezza della Comunità, una intensificazione della attività preventiva sul territorio di Santa Marinella e Santa Severa. Alle Autorità Centrali segnalerò l’opportunità di rinforzare i raparti schierati sul territorio ovvero di eseguire giornalieri servizi di pattugliamento preventivo con personale in aggiunta a quello esistente. Per quanto riguarda la nostra Polizia Locale ho sollecitato la procedura concorsuale per l’assunzione di altri Operatori della Polizia Locale. Vogliamo continuare con la Politica e con il Governo locale del FARE anche nel settore della sicurezza e della legalità.

Buon lavoro a tutti e buona estate “

Avv.Pietro Tidei Sindaco di Santa Marinella- Santa Severa