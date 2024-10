Tidei : ” Il Consiglio Comunale non è saltato”

SANTA MARINELLA – “Non è saltato alcun Consiglio Comunale, come qualcuno ha dichiarato, ancor più se ad affermarlo sono i consiglieri di minoranza che hanno dimostrato, ancora una volta, di non conoscere regolamento, leggi e numeri che regolano i Consigli Comunali ed il funzionamento della stesso, mandando comunicati alla stampa ancor prima che il consiglio fosse iniziato. Che figuraccia”!

Lo dichiara il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

“Nel constatare l’ennesima caduta di stile di questi personaggi che nulla propongono dai banchi dell’opposizione, se non il loro astio e la loro incompetenza nella gestione amministrativa, mi congratulo allo stesso tempo con Maura Chegia, che entra in Consiglio Comunale e sono certo saprà dare il giusto contributo alla risoluzione dei problemi che con fatica ed impegno stiamo portando avanti per il bene di Santa Marinella.

Il Consiglio Comunale si è dunque legalmente aperto con la presenza, responsabile, dei consiglieri di maggioranza, i quali con senso delle istituzioni hanno permesso la surroga, appunto, della consigliera Maura Chegia; allo stesso tempo ringrazio Marina Ferullo, nominata qualche giorno fa Assessore allo Sport, certo che saprà portare la sua esperienza e capacità all’intento della Giunta Municipale” .I lavori del consiglio sono poi proseguiti anche in assenza degli esponenti dell’ opposizione che hanno preferito ancora una volta disertare il luogo istituzionalmente deputato al dibattito e al confronto democratico . Non si comprende su quali basi alcune testate giornalistiche pensando forse di fare non si sa bene quale scoop abbiano pubblicato la notizia ovviamente falsa. Verrebbe quasi da ridere se la questione non fosse un grave esempio di disinformazione e mancata verifica dei fatti, e scarsa deontologia. La verità è ben altra. Una maggioranza coesa supportata dai pareri di legittimità riferiti in aula dal segretario generale, ha votato tutti i punti all’ordine del giorno a dimostrazione della volontà condivisa da tutti i consiglieri nel proseguire le attività amministrative in essere con la finalità di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati nel nostro mandato elettorale”

Il sindaco Pietro Tidei