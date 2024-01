Tidei: ““Angeletti faccia lui un passo indietro “

SANTA MARINELLA – Dal Sindaco Pietro Tidei riceviamo e pubblichiamo:

” IL consigliere Angeletti denunciato dal sindaco e rinviato a giudizio per Corruzione, ora indagato per revenge porn, malgrado i guai giudiziari, continua a perseguire gli interessi altrui, ovvero di chi è stato denunciato insieme a lui ovvero far cadere questo sindaco.

Pronta ad aiutarlo la consigliera Alina Baciu che agisce “in loco parentis” (l’ex sindaco citato nel fascicolo della procura nel revenge porn). E che sia in corso una vendetta politica è ormai chiaro e sancito dai giudici nello stesso fascicolo.

Quindi invito i consiglieri Fantozzi, Fratturato, Di Liello e Fiorelli che insieme fanno un minestrone inservibile di destra e sinistra e che quindi sarebbero aggregati da mera buona volontà a dissociarsi da simili iniziative di cui così si rendono complici, intraprendendo le strade del confronto e del dialogo anziché quelle della mera contrapposizione”