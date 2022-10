Terminato l’intervento di manutenzione del monumento ai Caduti

CIVITAVECCHIA – Sono terminati oggi i lavori di manutenzione al Monumento ai Caduti che si erge a piazzale degli Eroi. Soddisfazione viene espressa dall’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, sezione di Civitavecchia, che ha presentato il progetto nell’anno 2021 e ottenuto i fondi dal Ministero della Difesa. Il monumento che commemora i Caduti civitavecchiesi della Prima e Seconda guerra mondiale aveva urgente necessità di un primo intervento di manutenzione ed ora è pronto per accogliere la cerimonia del 4 novembre prossimo “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.

L’intervento di rifacimento della recinzione, del cancello di ingresso, della ricomposizione della scritta dedicata ai caduti e la sostituzione dei drappi delle bandiere è stato effettuato dalla ditta Edilfantasia di Civitavecchia, che si ringrazia per la disponibilità, ed ha comportato, in particolare per i materiali in ferro, l’asportazione dei vari strati di vernice sovrapposta e l’utilizzazione di appositi smalti protettivi per la verniciatura.

“Ringraziamo – dichiara il Presidente della sezione ANSI, Paolo Giardini –, l’amministrazione comunale che ha aderito immediatamente alla nostra richiesta e, preso atto del contesto, ha avviato i lavori, attualmente in corso, di messa in posa del prato inglese e della sostituzione dell’impianto di illuminazione; il delegato ai monumenti, Luigi D’Amico per la disponibilità e per la collaborazione manifestata in ogni circostanza, nello specifico, nella trattazione delle pratiche burocratiche con gli uffici comunali. Un ulteriore sentito ringraziamento al restauratore di Beni Culturali Massimiliano Massera che con la sua impresa con sede a Civitavecchia operante nel settore dal 2010, ha fornito un fattivo contribuito alla stesura progettuale della manutenzione del monumento evidenziando che: ‘dall’esame visivo effettuato, l’opera scultorea di Giovanni Riva necessità di un intervento volto alla conservazione sia della superficie che del materiale costitutivo e al recupero del valore intrinseco che la stessa conserva’. Con soddisfazione – afferma il presidente dei sottufficiali civitavecchiesi -, ho preso atto che l’amministrazione comunale inizierà l’iter per il restauro definitivo della statua di bronzo, che ricorda l’eroismo di tanti nostri concittadini che hanno donato la loro vita per la Patria.”