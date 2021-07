Tempestiva riqualificazione in via Padri Domenicani, i residenti ringraziano il Sindaco

CIVITAVECCHIA – I residenti di via Padri Domenicani ringraziano il sindaco Ernesto Tedesco e l’assessore all’ambiente, Manuel Magliani, per il pronto intervento al parco pubblico del quartiere e per aver rimesso al centro dell’agenda cittadina questa parte di Civitavecchia.

“Infatti – riferiscono i residenti – ad appena due giorni dalla nostra segnalazione, sono intervenuti gli operatori del verde che hanno ripristinato non solo il parco, ma anche i marciapiedi e le aree verdi limitrofe, facendoli tornare nuovamente praticabili. Ci auguriamo, ora, che questi interventi vengano calendarizzati in modo da non creare più difficoltà. Ci rendiamo conto che le finanze del Comune, specie in questo momento, possano essere in sofferenza e che non sia facile far quadrare i conti, ma è indispensabile che sulla tutela del territorio si faccia il possibile per dare risposte ai cittadini anticipandone la risoluzione dei problemi. Del resto, le aree verdi e gli spazi per la socializzazione sono talmente pochi a Civitavecchia (qualcuno direbbe insufficienti), soprattutto nei quartieri, che assicurarne il decoro non dovrebbe essere un impegno particolarmente gravoso. Confidiamo nella Giunta Tedesco, che ringraziamo per la considerazione e la pronta risposta”.