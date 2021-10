Tedesco senza maggioranza, il Consiglio comunale salta per mancanza del numero legale

CIVITAVECCHIA – Siamo ormai alla tragicommedia, o forse sarebbe meglio dire alla frutta. Il Consiglio comunale convocato per questo pomeriggio all’Aula Pucci è stato rinviato per mancanza del numero legale a causa delle consistenti defezioni all’interno della maggioranza, presente con soli cinque consigliere più il Sindaco Tedesco. La conferma di una coalizione ormai allo sbando che sembra sempre più avviata verso un inevitabile dissolvimento.

E dall’opposizione, per voce del Capogruppo PD, Marco Piendibene, non è tardata ad arrivare una analisi impietosa del pomeriggio odierno, ribattezzato “La grande fuga”. “Nulla a che vedere con il famoso film degli anni 60 con Steve McQueen e Charles Bronson – commenta sarcastico Piendibene – la grande fuga di oggi pomeriggio è stata un altro episodio della squallida serie a puntate che ha per protagonisti il sindaco Tedesco e i consiglieri comunali di maggioranza che ancora lo sostengono. Nel pur importante Consiglio Comunale di oggi, infatti, abbiamo assistito ad una vergognosa pantomima per la quale, dopo una banale dichiarazione del consigliere Perello che prendeva atto di ciò che era già noto da parecchi giorni, la maggioranza, sindaco in testa, ha abbandonato i lavori perché, con meno presenze rispetto all’opposizione, non avrebbe avuto i numeri sufficienti per approvare le delibere in discussione. Siamo ormai giunti ad una situazione grottesca per la quale chi è stato eletto due anni fa non ha già più i numeri per governare ma allo stesso tempo ci si ostina a tenere in vita vegetativa una coalizione che, secondo logica, dovrebbe consentire alla Città di scegliere una nuova guida attraverso le elezioni”.